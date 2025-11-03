Autozulieferer in Friedrichshafen: Chip-Krise sorgt wohl für Kurzarbeit an einzelnen ZF-Standorten

Lieferprobleme aus China treffen nun auch ZF. Der Auto-Zulieferer stellt sich an einzelnen Standorten auf Kurzarbeit ein.
Wegen Chip-Lieferengpässen muss der Autozulieferer ZF möglicherweise Teile seiner Belegschaft in Kurzarbeit schicken. „Aufgrund der dynamischen Lage bereiten wir uns vorsorglich an einzelnen Standorten auf Kurzarbeit vor“, teilte ein Unternehmenssprecher in Friedrichshafen am Bodensee mit. Hintergrund sind demnach Lieferprobleme beim niederländischen Chiphersteller Nexperia. Zuvor hatten die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ und der SWR darüber berichtet.