1 Wer durch Stuttgart fährt, dem dürften die Luftfiltersäulen von Mann + Hummel auffallen. Foto: dpa/Marijan Murat

Der Autozulieferer, der noch einen großen Teils des Umsatzes mit Filtern für Verbrennungsmotoren macht, will sich zukunftssicher aufstellen. Für vier Werke weltweit, darunter die Produktion in Ludwigsburg, ist das Aus bereits beschlossen. 80 weitere Standorte werden jetzt überprüft.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ludwigsburg - Wer einen Termin in der Firmenzentrale von Mann + Hummel in Ludwigsburg hat, muss sich auf einen kleinen Spaziergang einstellen. Der Haupteingang ist geschlossen. Besucher werden zu einer Nebenpforte umgeleitet. Der Andrang dürfte nicht allzu groß sein – wegen Corona und wegen der Urlaubszeit. Hanno Höhn hatte zuletzt wohl kaum Zeit, um Urlaub zu machen. Ende Juli platzte die Bombe: Unsere Zeitung hatte erfahren, dass der Autozulieferer seine Produktion in Ludwigsburg schließen will. Schock, Wut und Traurigkeit herrschte unter den 400 betroffenen Mitarbeitern. So formulierte es die IG Metall damals. „Auch für mich war es ein trauriger Tag“, sagt Arbeitsdirektor Höhn rückblickend.