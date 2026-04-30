Autozulieferer: Chinesische Luxshare hält fast 75 Prozent an Leoni

1 Der traditionsreiche fränkische Kabel- und Bordnetzspezialist Leoni ist zu fast 75 Prozent in chinesischer Hand. (Archivbild). Foto: Daniel Karmann/dpa

Der chinesische Elektronikkonzern hat seine Anteile an dem Traditionsunternehmen noch einmal deutlich aufgestockt.











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Nürnberg - Der fränkische Kabel- und Bordnetzspezialist Leoni ist jetzt zu fast 75 Prozent in chinesischer Hand. Die chinesische Luxshare habe ihren Anteil auf 74,9 Prozent erhöht, teilte Leoni mit. Das Traditionsunternehmen mit fast 500-jähriger Geschichte war bereits 2024 zu mehr als 50 Prozent an die Luxshare gegangen. Zudem hatte eine Luxshare-Tochter 100 Prozent der Leoni-Tochter Automotive Cable Solutions übernommen.