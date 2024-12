Autozulieferer: Brose baut zunächst 700 Stellen in Deutschland ab

1 Der Autozulieferer Brose will rund 1.000 Stellen abbauen und sucht nach Partnern (Archivbild). Foto: David-Wolfgang Ebener/dpa

Coburg - Wegen schwacher Auslastung seiner Werke, eines Umsatzeinbruches und eines deutlichen Verlustes will der Autozulieferer Brose sein Personal deutlich zurückfahren. Die indirekten Personalkosten sollen um 20 Prozent reduziert werden, teilte das Unternehmen mit. In einem ersten Schritt sollen bis Ende des kommenden Jahres 700 Stellen in Deutschland gestrichen werden, davon jeweils 200 am Stammsitz in Coburg sowie in Bamberg, und 120 weitere am Standort Würzburg.