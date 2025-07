1 ZF steckt in tiefroten Zahlen. Foto: dpa/Felix Kästle

Beim Autozulieferer ZF rumort es gewaltig. Die Belegschaft möchte keine weiteren Sparmaßnahmen hinnehmen. Nun kündigt der Betriebsrat harten Widerstand an.











Link kopiert



Der Betriebsrat des in tiefroten Zahlen steckenden Autozulieferers ZF will gegen weitere Spaßmaßnahmen protestieren. Am 29. Juli seien ein Marsch und eine Kundgebung mit 5.000 Mitarbeitern vor der Konzernzentrale in Friedrichshafen am Bodensee geplant, sagte ein Sprecher des Betriebsrats. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.