Autozulieferer aus Dettingen: ElringKlinger rutscht in die roten Zahlen

Die schwächelnde Konjunktur und Kosten für den Umbau haben den Autozulieferer ElringKlinger 2024 in die roten Zahlen gedrückt. Der Verlust betrug 163,9 Millionen Euro, nachdem 2023 ein Gewinn von 33,4 Millionen Euro unter dem Strich gestanden hatte, wie das Unternehmen in Dettingen an der Erms bei Stuttgart mitteilte. Vorstandschef Thomas Jessulat sagte, das Unternehmen sei mitten in der Transformation und in einer herausfordernden Situation. Der Umsatz sei im vergangenen Jahr leicht auf 1,8 Milliarden Euro zurückgegangen.