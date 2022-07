1 Die Zusammensetzung der Autoflotte hat sich 2020 in Stuttgart verändert. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Stuttgart - In der Landeshauptstadt ist der Autobestand im Coronajahr 2020 um 1567 Fahrzeuge gestiegen – auf den neuen absoluten Rekordwert von 352 787. Die Statistiker der Stadt haben sich die Zahlen genauer angesehen und jetzt eine Analyse vorgelegt. Dabei fallen die hohe PS-Zahl der gewerblich zugelassenen Fahrzeuge und der enorme Anstieg bei Plug-in-Hybridfahrzeugen auf.

Bei den Personenwagen ist die Zahl in den letzten zehn Jahren in Stuttgart von rund 272 000 auf 303 000 angestiegen, wobei sich das Wachstum seit 2017 abflachte. 31 000 zusätzliche Vehikel zwischen 2010 und 2020 haben aus der Sicht der Statistiker nichts mit einer besonders innigen Beziehung zum Auto zu tun, sondern schlicht mit der Tatsache, dass die Einwohnerzahl zugenommen hatte. Der Motorisierungsgrad (Anzahl privater Pkw pro 1000 über 18-Jähriger) ging dagegen zwischen 2010 und 2019 von 438 auf 431 Fahrzeuge zurück. 2020 kehrte sich dieser Trend um. Einerseits ging die Einwohnerzahl erstmals seit Ende der 1990er Jahre zurück, andererseits wuchs die Zahl privater und gewerblich zugelassener Pkw, wenn auch nur noch um 19 Fahrzeuge. Der Motorisierungsgrad lag 2020 bei 439.

Junge kaufen mehr Autos

Wer ist dafür verantwortlich? Der deutlichste Anstieg zeigte sich 2020 in der Altersklasse der unter 30-Jährigen, sagen die Statistiker. Diese Gruppe hat mit weniger als 200 Fahrzeugen auf 1000 Einwohner zwar den geringesten Motorisierungsgrad (die über 60-Jährigen mit rund 630 den höchsten), legte aber 2020 am stärksten zu. Warum das so war, lässt sich schwer erklären. Die Fachleute im Statistikamt vermuten, dass Geld in Autos floss, weil es weder für Reisen noch in der Gastronomie ausgegeben werden konnte. Außerdem veränderte sich die Zusammensetzung der Altersgruppe, weil ein Teil des üblichen Zuzugs von Studierenden ausblieb. Die jüngste Altersklasse weist mit 23,5 Prozent übrigens den höchsten Anteil an Autos auf, die jünger als drei Jahre sind. Liegt das an der Verlockung günstiger Leasing- und Finanzierungsangebote für Neuwagen, denen die jüngeren Menschen erliegen?

Betrachtet man die Autoanmeldungen des Jahres 2020 wird klar, wie wichtig vor allem gewerbliche Zulassungen für den Neuwagenverkauf sind. Unter den gewerblichen Zulassungen waren 91 Prozent Neuwagen, unter den privaten nur 32 Prozent. Das Gewerbe ließ knapp unter 30 000 Neuwagen zu, private Halter in Stuttgart rund die Hälfte.

Viele Fahrzeuge sind sehr schwer

Was für Fahrzeuge wurden zugelassen? Physiognomisch gesehene scheinen die Stuttgarterinnen und Stuttgarter vor allem schwere und große Autos zu bevorzugen. Die Statistiker rollten das Maßband aus und notierten bei gewerblich zugelassenen Pkw eine Länge von im Schnitt 4,58 Metern. Privatwagen sind im Schnitt dagegen nur 4,27 Meter lang. Die gewerblichen Autos zeigen mit einem Durchschnittsgewicht von 2228 Kilogramm auch einen gewissen adipösen Ansatz. Privat-Pkw bringen in Stuttgart im Schnitt 1865 Kilo auf die Waage. Um viel Gewicht zu bewegen braucht es oft viel Leistung: Die gewerblichen Fahrzeuge haben daher im Schnitt Motoren mit 195 PS unter der Haube, private bescheiden sich mit im Schnitt immerhin 138 Pferdestärken.

Der Schadstoffausstoß sinkt

Trotz der großen Masse sank der durchschnittliche Kohlendioxidausstoß im Bestand der gewerblich zugelassenen Fahrzeuge stark von 144,5 (2018) auf 131,4 Gramm Kohlendioxid pro Kilometer in 2020. Grund war die starke Zunahme der Elektro-, Hybrid- und Plug-in-Hybridfahrzeuge. Bei den Neuzulassungen erreichten sie 7,4 (Elektro), 9,7 (Hybrid) und 17,7 Prozent (Plug-in). Diesel rangierten bei 29,3, (Bestand: 43,2), Benziner bei 35,7 (Bestand: 38,5). Bei den Privatwagen lag der Anteil der E-Fahrzeuge an den Neuzulassungen bei 6,8, der Hybride bei 9,2, der Plug-in-Hybride bei 6,2 Prozent. Bei Privatfahrzeugen verringerte sich der Kohlendioxidausstoß, den die Statistiker aus den Herstellerangaben berechneten, im Bestand von 2019 auf 2020 nur geringfügig von 134,1 auf 133 Gramm pro Kilometer.

Der hohe Anteil von zusammen 34,2 Prozent elektrisch oder teilelektrisch angetriebener gewerblich zugelassenen Autos hatte also eine deutliche Auswirkung auf die Umwelt. Allerdings unter einer Bedingung, die die Statistiker am Ende ihrer Untersuchung nennen: Die Emissionsbilanz falle bei den stark nachgefragten Plug-in-Hybriden „immer nur dann wesentlich besser aus als bei herkömmlichen Hybriden, wenn der Akku auch geladen wird“, schreiben sie.