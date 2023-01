1 Eine Hubschrauberbesatzung im Einsatz Foto: Symbolbild: picture alliance / Wolfram Kastl

Ein beschädigter grauer Opel Insignia beschäftigt die Polizei. Offenbar nach einem Unfall hat ein Autofahrer die Limousine auf einem Parkplatz an der Autobahn bei Pleidelsheim zurückgelassen. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz.















Link kopiert

Ein verlassener, beschädigter Opel Insignia beschäftigt die Polizei. Das Fahrzeug entdeckten Streifenbeamte am frühen Freitag gegen 2 Uhr auf dem Park-and-Ride-Parkplatz im Bereich der Autobahnauffahrt Pleidelsheim. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte das Fahrzeug im Bereich der Marbacher Straße und auf dem Weg zur Autobahn an einem Unfall beteiligt gewesen sein. So habe der unbekannte Fahrer an einer Kreuzung die Kontrolle über sein Auto verloren und sei an einer Verkehrsinsel gegen ein Verkehrszeichen geprallt.

Danach habe der Mann oder die Frau den Opel auf dem Parkplatz abgestellt. Um auszuschließen, dass bei dem Unfall womöglich Personen verletzt wurden, setzte die Polizei einen Hubschrauber ein, der das Gebiet überflog – freilich ohne dass die Suche ein Ergebnis brachte. Der graue Opel Insignia Sports Tourer, an dem Lörracher Kennzeichen (LÖ-) angebracht sind, wurde beschlagnahmt und abgeschleppt. Der Schaden wurde auf etwa 20 000 Euro geschätzt. Für Zeugen: 07 11 / 6 86 90.