Autoverkehr in Stuttgart: Trotz Abbau der Filtersäulen - Hermann bleibt bei Diesel-Fahrverboten

Auch nach dem Abbau der Filtersäulen am Neckartor hält Verkehrsminister Hermann (Grüne) an Diesel-Fahrverboten fest – trotz gesunkener NO2-Werte. Kritik kommt von der Landtags-FDP.
Auch nach dem Abbau der Filtersäulen im Bereich des Neckartors, die dort zur Minderung der hohen Schadstoffbelastung beigetragen haben, will Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) an den Fahrverboten für ältere Dieselfahrzeuge festhalten. Das bekräftigt er auf Anfrage des Stuttgarter Landtagsabgeordneten Friedrich Haag (FDP).