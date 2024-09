Autoverkehr in Deutschland: Studie: 9-Euro-Ticket war ineffiziente Klimaschutzmaßnahme

1 Das im Sommer 2022 eingeführte 9-Euro-Ticket hat den Autoverkehr in Deutschland nur um 4 bis 5 Prozent verringert. (Symbolbild) Foto: imago/Arnulf Hettrich

Durch das im Sommer 2022 eingeführte 9-Euro-Ticket hat sicher der Autoverkehr in Deutschland, laut einer aktuellen Studien, nur um 4 bis 5 Prozent verringert.











. Das im Sommer 2022 eingeführte 9-Euro-Ticket hat den Autoverkehr in Deutschland nur um 4 bis 5 Prozent verringert. Da es den Bund 2,5 Milliarden Euro gekostet habe, sei es „eine teure und ineffiziente Klimaschutzmaßnahme gewesen“, sagte Sarah Necker, Leiterin des Ludwig Erhard ifo Zentrums für Soziale Marktwirtschaft in Fürth. In einer nun veröffentlichten Studie haben das ifo Institut, die Friedrich-Alexander-Universität (FAU) Erlangen-Nürnberg und die Universität Salzburg (PLUS) die Auswirkungen des 9-Euro-Tickets auf das Mobilitätsverhalten der Bevölkerung untersucht.