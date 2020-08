1 Ministerpräsident Winfried Kretschmann bleibt bei dem Unfall unverletzt. Foto: imago/Emmanuele Contini/Emmanuele Contini

Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann ist in seinem Auto auf der Autobahn 81 nach Stuttgart unterwegs. Der Wagen kommt durch die nasse Fahrbahn ins Schleudern. Bei dem folgenden Unfall werden zwei Menschen schwer verletzt, der Ministerpräsident bleibt unverletzt.

Stuttgart - Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann ist am frühen Montagabend auf seiner Sommertour auf der Autobahn 81 in einen Unfall verwickelt gewesen. Wie die Bild berichtet, war Kretschmann von Heilbronn in Richtung Stuttgart unterwegs. Durch den starken Regen auf der A 81 und der nassen Fahrbahn geriet sein Fahrzeug ins Schleudern und rutschte in einen Graben. Nach Auskunft des baden-württembergischen Innenministeriums blieb der Grünen-Politiker „wohl unverletzt“. Allerdings habe es bei dem Unfall nach ersten Erkenntnissen andere Verletzte gegeben, hieß es.

Rettungshubschrauber wird angefordert

Laut Bericht bremste der Fahrer des Begleitfahrzeugs wegen des Unfalls ab, infolgedessen fuhr ein Auto von hinten in das Fahrzeug. Die beiden Insassen des Wagens wurden laut Bericht durch den heftigen Aufprall schwer verletzt. Rettungshubschrauber wurden zur Unfallstelle angefordert, die Verletzten sind in Kliniken gebracht worden. In dem Begleitfahrzeug verletzte sich mindestens ein Mitarbeiter des Ministerpräsidenten leicht. Durch die Unfallaufnahme blieb die Autobahn für die Dauer der Bergungsmaßnahmen durch die Rettungskräfte gesperrt. Weitere Details waren erst einmal nicht bekannt.