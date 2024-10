Autounfall in Stuttgart-Vaihingen: Mercedes beschädigt – Polizei sucht Besitzer und Zeugen

1 Die Polizei bittet den Besitzer des Mercedes und Zeugen, sich zu melden (Symbolbild). Foto: dpa/Roland Weihrauch

Ein geparkter Mercedes ist am Mittwoch in Stuttgart-Vaihingen von einem Audi gestreift worden. Während der Fahrer des Audis sich meldete, sucht die Polizei weiterhin den Besitzer des beschädigten Fahrzeugs sowie Zeugen des Vorfalls.











Die Polizei sucht den Besitzer eines Mercedes, der am Mittwoch in der Ernst-Kachel-Straße in Stuttgart-Vaihingen beschädigt worden ist. Wie die Polizei mitteilt, hat ein 78-jähriger Audifahrer gegen 12.40 beim Vorbeifahren den am Straßenrand geparkten Mercedes SL gestreift.