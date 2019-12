1 Vorsichtshalb flog ein Notarzt zum Unfallort (Symbolbild). Foto: dpa/Julian Stratenschulte

An der Autobahnauffahrt Leonberg-West landet eine 28-Jährige mit ihrem Wagen in der Böschung. Sofort macht sich ein Rettungshubschrauber auf den Weg – die Frau hat aber Glück und ist nur leicht verletzt.

Leonberg - Eine Autofahrerin ist am Montag auf der B295 bei Leonberg (Landkreis Böblingen) von der Straße abgekommen und in der Böschung gelandet. Die 28-Jährige wollte gegen 12.25 Uhr von der Bundesstraße auf die Autobahnauffahrt Leonberg-West in Richtung Stuttgart und stieß zuerst zweimal gegen die Leitplanke, wie die Polizei berichtet. Nach der Absenkung der Leitplanke rutschte sie mit ihrem Renault die Böschung in Richtung Autobahn hinunter.

Da der Ausmaß des Unfall zunächst unklar blieb, machten sich neben Polizei und Rettungskräften auch vier Feuerwehrfahrzeuge sowie ein Notarzt im Rettungshubschrauber auf den Weg zur Unfallstelle. Die 28 Jahre alte Frau erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 6.000 Euro. Wegen des Hubschraubereinsatzes war die Autobahn in Richtung Stuttgart von 12.50 bis 13 Uhr für den Verkehr gesperrt.