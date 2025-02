6 Monstertruck in der Schleyerhalle: Die Allrad-Action der „Hot Wheels Monster Trucks“ war erstmals auch in Stuttgart zu sehen. Foto: Ferdinando Iannone/Lichtgut/Ferdinando Iannone

Zum ersten Mal war am Wochenende die Autoshow „Hot Wheels Monster Trucks“ in Stuttgart zu sehen. Wir zeigen die Bilder.











Monstertrucks aus den USA machen Halt in Stuttgart: Die röhrende Autoshow „Hot Wheels Monster Trucks: Glow-N-Fire“ war am Wochenende zum ersten Mal in der Landeshauptstadt zu sehen und hat zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer in die Schleyerhalle gelockt.