1 In diesem Artikel verraten wir Ihnen die 5 besten Möglichkeiten, wie Sie Ihre Autoscheibe vor Frost schützen können. Foto: Raymond Orton / Shutterstock.com

Nicht jeder hat die Möglichkeit, sein Auto in der Garage zu parken und so vor Frost zu schützen. Was Sie noch machen können, um vereisten Autoscheiben vorzubeugen, verraten wir Ihnen hier.















Mit den eisigen Temperaturen müssen Autofahrer morgens nun auch Zeit für das Freikratzen der Autoscheiben einplanen. Wer seine Scheiben vor Frost schützt, erspart sich im Winter Zeit und kalte Hände. Mit den folgenden Tipps lassen sich vereisten Autoscheiben gut vorbeugen:

1. Autoscheiben abdecken

Das beste Mittel, um Autoscheiben vor Frost zu schützen, sind Abdeckungen für die Windschutzscheibe. Diese werden am Vorabend einfach auf die Windschutzscheibe gelegt und in den Türen eingeklemmt. Durch die Isolierung wird Frost so von der Autoscheibe ferngehalten.

Übrigens: Pappe hilft weniger, da das Material Feuchtigkeit anzieht und so selbst festfrieren kann. Empfindliche Teile wie die Gummilippen der Scheibenwischer können so beschädigt werden.

2. An einer Hauswand parken

Eine weitere Möglichkeit, um Frost auf der Autoscheibe vorzubeugen, ist es, nahe an Hauswänden zu parken. Wenn die Temperatur in den Nächten nur wenige Grade unter null sinken, reicht dieser Trick oft aus, um die Scheiben eisfrei zu halten. In kälteren Nächten bleibt so allerdings oft nur ein Bereich der Autoscheibe eisfrei und es muss trotzdem gekratzt werden.

3. Scheibenenteiser

Scheibenenteiser helfen nicht nur bei der schnellen Entfernung von Eis, sondern können auch präventiv gegen ein Vereisen eingesetzt werden. Sprühen Sie einfach einen Enteiser Ihrer Wahl am Vorabend auf die Windschutzscheibe. Gänzlich vermeiden lässt sich Frost bei starken Minusgraden so zwar nicht, aber das Enteisen am nächsten Tag wird leichter fallen. Wie Sie Scheibenenteiser mit nur 2 Zutaten selber machen können, haben wir in diesem Ratgeber beschrieben.

4. Wärmflasche auf Armaturenbrett

Eine Möglichkeit, um Eis ohne Kratzen zu entfernen, ist die Wärmflasche. Legen Sie diese einfach eine halbe Stunde bevor Sie losfahren auf das Armaturenbrett und der Frost auf der Scheibe sollte anschließend verschwunden sein.

5. Heizgeräte

Im Handel gibt es zahlreiche Heizgeräte, die eine Alternative zur Standheizung bieten. Auch Standheizungen lassen sich nachrüsten. Je nach Gerät lässt sich das Fahrzeug nach etwa 20 bis 30 Minuten aufwärmen und so die Scheiben von Frost befreien. Der Nachteil ist neben den Anschaffungskosten allerdings, dass die Geräte Kraftstoff bzw. Strom verbrauchen. Bei vielen Kurzstrecken kann das zu einer Belastung für die Batterie werden.

Was Sie nicht machen sollen

Frost und Zeitdruck können den einen oder anderen morgens zu Kompromissen oder riskanten Methoden verleiten. Wer zum Beispiel nicht alle Autoscheiben oder nur einen Bereich der Windschutzscheibe enteist, riskiert Bußgelder. Denn laut der Straßenverkehrsordnung (§ 23 Abs. 1 StVO) müssen alle Autoscheiben komplett von Eis befreit werden. Auch Schnee darf nicht auf dem Auto liegen, da dieser eine Gefahr für andere Autofahrer darstellt.

Heißes Wasser zur Enteisung der Windschutzscheibe zu benutzen mag zwar naheliegen, allerdings ist das keine gute Idee. Bereits sehr warmes Wasser kann zu Spannungen und somit Sprüngen bzw. Rissen in der Scheibe führen.