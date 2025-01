Autos und E-Mobilität: Leonberg bekommt weitere Ladesäulen

1 In Leonberg sollen mehr Ladestationen für Elektroautos gebaut werden. Foto: dpa/Jens Büttner

Der Leonberger Gemeinderat hat beschlossen, dass die Stadt mehr Ladestationen für E-Autos errichten wird. Welcher Standort in Gebersheim feststeht und welche Optionen es in Höfingen und Leonberg gibt.











In Leonberg und den Teilorten Gebersheim und Höfingen soll es bald mehr Ladepunkte für Elektroautos geben. Wie der Gemeinderat beschlossen hat, soll in Gebersheim am Friedhofsparkplatz an der Alten Dorfstraße eine Ladesäule dazukommen. Dort soll noch geprüft werden, ob eine Schnellladestation errichtet werden kann.