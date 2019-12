1 Am Dienstagmorgen gab es auf der B 10 einen Auffahrunfall. Foto: dpa/Friso Gentsch

Drei Fahrzeugen kollidieren am Dienstagmorgen auf der B 10 in Höhe Münchingen/Stuttgart-Müllerheim. Die Straße muss mitten im stärksten Berufsverkehr voll gesperrt werden.

Korntal-Münchingen - Ein Auffahrunfall hat am Dienstagmorgen dafür gesorgt, dass auf der B 10 nichts mehr voranging: Kurz vor der Autobahn-Anschlussstelle Zuffenhausen waren auf der Höhe Münchingen (Kreis Ludwigsburg)/Stuttgart-Müllerheim zwei Fahrzeuge aufeinander aufgefahren, berichtet die Polizei. In das Auto, auf das ein nachfolgendes Fahrzeug geprallt war und das sich in Folge gedreht hatte, sei dann auch noch ein Sattelschlepper hineingefahren. Es sei aber zum Glück niemand verletzt worden, so eine Polizeisprecherin. Die B 10 musste voll gesperrt werden, mittlerweile ist sie aber wieder freigegeben worden, damit „an dieser neuralgischen Stelle“, so die Polizeisprecherin, der Verkehr abfließen kann. Eine Kehrmaschine müsse allerdings noch das Trümmerfeld reinigen.