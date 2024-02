Autos in Benningen durchsucht: 26-Jähriger auf frischer Tat ertappt

Im Verlauf des Wochenendes wurden auch in Benningen wieder mehrere Fahrzeuge durchsucht. Ein Anwohner beobachtete schließlich in der Nacht auf Sonntag einen Unbekannten, der an mehreren Autotüren rüttelte – und alarmierte sofort die Polizei.

Kaum eine Woche vergeht ohne eine entsprechende Meldung: Immer wieder werden im Kreis Ludwigsburg geparkte Autos nach Wertgegenständen durchsucht. Auch in Benningen hatte die Polizei im Laufe des Wochenendes wieder fünf solche Fälle zu verzeichnen – und eine Erfolgsnachricht: Ein 26-Jähriger wurde von einem Anwohner auf frischer Tat ertappt.

Wert des Diebesguts wird auf etwa 2000 Euro geschätzt

Seinen Anfang nahm alles zunächst mit den üblichen Vorfällen: Am Wochenende wurden in der Straße „Im Gäßchen“, in der Ludwigsburger und in der Beihinger Straße mindestens fünf Fahrzeuge durchsucht. Ein Tablet, ein Laptop und Bargeld verschwanden aus einem Mercedes, darüber hinaus waren auch ein Alfa Romeo, ein Audi, ein Seat und ein Ford betroffen. In diesen Fällen wurden jedoch lediglich zwei Euro und eine Handcreme gestohlen.

Im Anschluss gingen von Seiten der Nachbarschaft gleich mehrere Hinweise auf mindestens zwei Tatverdächtige ein. In der Nacht zum Montag klingelte gegen 0.25 Uhr dann erneut das Telefon der Polizei: Ein Anwohner der Straße „Im Seelach“ hatte beobachtet, wie ein Unbekannter an mehreren Autotüren gerüttelt hatte, bevor er seinen Weg schließlich in Richtung der Adlerstraße fortgesetzt habe. Die Polizei traf dann in der Fasanenstraße auch tatsächlich auf einen 26-Jährigen, auf den die Beschreibung des Zeugen passte.

Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Die Polizei ermittelt nun, ob der 26-Jährige auch für die Fälle am Wochenende verantwortlich gemacht werden kann. Er wurde später wieder auf freien Fuß gesetzt. Mögliche weitere Geschädigte und Zeugen werden gebeten, sich unter 0 71 44 / 90 00 oder marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de an die Polizei zu wenden.