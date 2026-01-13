Autos: Der Allradboom hat den Zenit überschritten

Im aktuellen Wetter mag sich so mancher Autofahrer die Antriebsart wünschen, doch der Anteil an den Neuzulassungen sinkt das dritte Jahr in Folge leicht. Die meisten Allrader gibt es im Süden.
Flensburg - Der Boom der Allradautos in Deutschland lässt nach. Nachdem sich ihr Anteil an den Neuzulassungen im vergangenen Jahrzehnt verdoppelt hatte, ist er nun das dritte Jahr in Folge leicht gesunken. Das geht aus Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes hervor, die die dpa ausgewertet hat. 2025 machten die Allrader 24,1 Prozent der Neuzulassungen aus. Das waren 0,5 Prozentpunkte weniger als 2024. Im Vergleich zum Höhepunkt 2022 sind es sogar 1,8 Prozentpunkte Unterschied.