Autorin verpflichtet: HBO arbeitet an einer dritten Staffel von Big Little Lies

Zuschauerinnen und Zuschauer liebten die Serie "Big Little Lies". Jetzt hat der US-Kanal HBO eine Autorin für die Arbeit an Staffel drei verpflichtet, die somit offiziell entwickelt wird.

Die Drama-Serie "Big Little Lies" des US-Kanals HBO hat einen gewaltigen Schritt in Richtung dritter Staffel gemacht. 2017 und zuletzt 2019 erschienen neue Episoden der Star-besetzten Serie, in der unter anderem Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Shailene Woodley, Laura Dern und Zoë Kravitz zu sehen waren. Jetzt hat HBO die Drehbuchautorin und Produzentin Francesca Sloane ("Mr. & Mrs. Smith") für die Arbeit an Staffel drei von "Big Little Lies" verpflichtet, wie unter anderem das Branchenmagazin "Variety" berichtet.

HBO entwickelt dritte "Big Little Lies"-Staffel Sloane soll sowohl das Skript zur ersten Episode aus Season drei schreiben als auch als ausführende Produzentin fungieren - neben Serienschöpfer David E. Kelley, Nicole Kidman und Reese Witherspoon. Letztere sollen auch als Hauptdarstellerinnen zurückkehren.

Weitere Informationen zu einer Fortsetzung von "Big Little Lies" wie der restliche Cast oder die Handlung enthält der Bericht noch nicht. Doch es sind gute Nachrichten für Fans der Serie, da somit offiziell die Entwicklung einer dritten Staffel bei HBO begonnen hat.

Spekulationen über eine Fortsetzung von "Big Little Lies" gab es schon seit einigen Jahren, wobei oft Cast-Mitglieder ihren Wunsch ausdrückten, die Erfolgsserie fortzuführen. Produzentin und Hauptdarstellerin Nicole Kidman erklärte zudem im November 2023 während einer öffentlichen Fragerunde nach ihren liebsten Rollen der Vergangenheit gefragt: "Ich habe 'Big Little Lies' geliebt. Wir bringen Ihnen noch eine dritte Staffel, nur zu Ihrer Information."

Überwinden muss die Produktion für die neue Staffel den Tod von Jean-Marc Vallée (1963-2021). Der Regisseur aller Episoden aus Staffel eins erlag um Weihnachten 2021 herum einem Herzinfarkt. Der Cast trauerte öffentlich um den Kanadier.

"Wir haben viel darüber gesprochen, eine dritte Staffel zu machen. Leider ist Jean-Marc Vallée, unser unglaublicher Regisseur, letztes Jahr verstorben, was sehr traurig ist. Und ich kann mir nicht vorstellen, ohne ihn weiterzumachen. Er war wirklich der Visionär dieser Show. Also ist es leider vorbei", sagte Serienstar Zoë Kravitz 2022 gegenüber "GQ".