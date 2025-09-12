Autorin verpflichtet: HBO arbeitet an einer dritten Staffel von Big Little Lies

Zuschauerinnen und Zuschauer liebten die Serie "Big Little Lies". Jetzt hat der US-Kanal HBO eine Autorin für die Arbeit an Staffel drei verpflichtet, die somit offiziell entwickelt wird.
Die Drama-Serie "Big Little Lies" des US-Kanals HBO hat einen gewaltigen Schritt in Richtung dritter Staffel gemacht. 2017 und zuletzt 2019 erschienen neue Episoden der Star-besetzten Serie, in der unter anderem Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Shailene Woodley, Laura Dern und Zoë Kravitz zu sehen waren. Jetzt hat HBO die Drehbuchautorin und Produzentin Francesca Sloane ("Mr. & Mrs. Smith") für die Arbeit an Staffel drei von "Big Little Lies" verpflichtet, wie unter anderem das Branchenmagazin "Variety" berichtet.