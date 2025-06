"So gut": J.K. Rowling lobt neue "Harry Potter"-Serie

1 J.K. Rowling feiert die neue "Harry Potter"-Serie. Foto: Action Press/James Shaw/Avalon

J.K. Rowling ist offenbar begeistert von der Serie nach ihren "Harry Potter"-Romanen. Gleichzeitig stellte sie ihre Rolle in der TV-Adaption klar.











J.K. Rowling (59) gibt den Autoren der neuen "Harry Potter"-Serie von HBO ihren Segen. Sie habe die Drehbücher zu den ersten beiden Folgen gelesen "und sie sind so, so, so gut", schrieb die Schriftstellerin auf X.