Autorin aus Weinstadt: Großer Erfolg für die Dinobande – Kinderbuchautorin arbeitet an Fortsetzung

Mit dem ersten Buch hat Elena Kressler nicht nur bei ihren Kids gepunktet. Sie hat es auch auf die Longlist des Selfpublishing-Buchpreises geschafft – und neue Ideen hat sie auch schon.
Eigentlich mag Elena Kressler gar keine Dinosaurier. „Ehrlich gesagt, fand ich die sogar immer ziemlich doof und auch ein klein wenig gruselig“, verrät sie auf ihrer Homepage. Doch genau dort erklärt die 39-Jährige auch, dass sich die Zeiten nach eingehender Beschäftigung mit besagten Dinos ziemlich grundlegend verändert haben – Elena Kressler hat nämlich gleich ein ganzes Buch über die imposanten Tiere geschrieben und es passend illustriert.