Autorin aus Weinstadt: Großer Erfolg für die Dinobande – Kinderbuchautorin arbeitet an Fortsetzung

Mit dem ersten Buch hat Elena Kressler nicht nur bei ihren Kids gepunktet. Sie hat es auch auf die Longlist des Selfpublishing-Buchpreises geschafft – und neue Ideen hat sie auch schon.

Eigentlich mag Elena Kressler gar keine Dinosaurier. „Ehrlich gesagt, fand ich die sogar immer ziemlich doof und auch ein klein wenig gruselig“, verrät sie auf ihrer Homepage. Doch genau dort erklärt die 39-Jährige auch, dass sich die Zeiten nach eingehender Beschäftigung mit besagten Dinos ziemlich grundlegend verändert haben – Elena Kressler hat nämlich gleich ein ganzes Buch über die imposanten Tiere geschrieben und es passend illustriert.

Und jetzt, wo die Frau aus Weinstadt es mit diesem Erstlingswerk „Dinobande – Dinosaurier sind lääängst ausgestorben“ mal eben auf die Longlist des Selfpublishing-Buchpreises geschafft hat und aktuell bereits an Teil zwei der Dinobande arbeitet, ist wohl eines ziemlich sicher: Die 39-Jährige hat die urzeitlichen Viecher längst genauso sehr ins Herz geschlossen wie ihre vielen kleinen Leser und vor allem – wie ihre beiden Jungs. Besonders der Jüngere von beiden war auch maßgeblich daran beteiligt, dass Elena Kressler sich überhaupt an das Buchprojekt herangewagt hat.

Für Dino-Prototyp Rex bekam Elena Kressler konkrete Vorgaben

Als Jona seine Mama bat, ihm einen Dino zu zeichnen, konnte ihm Elena Kressler den Gefallen natürlich nicht abschlagen und dachte sich eine passende Geschichte dazu aus – beziehungsweise die Story war einfach plötzlich in ihrem Kopf. „Ich hatte ja auch klare Vorgaben zum Dino-Prototyp Rex, und der Rest hat sich dann einfach drumherum entwickelt“, sagt Elena Kressler, die während Corona – als ein schwerer familiärer Schicksalsschlag die Pandemie noch unerträglicher machte, als sie sowieso schon war – wieder zu zeichnen begann.

Plötzlich sahen die Kinder, dass ihre Mama zeichnen kann – und Elena Kressler merkte, wie sehr sie es vermisst hatte. Denn bis dahin hatte der zweifachen Mutter, die Kunst und Mathematik studiert hat, einfach die Zeit gefehlt. „Während des Kunststudiums habe ich meine Liebe für Bilderbücher entdeckt. Aber das Mathestudium hat dann so viel Zeit gefressen“, erklärt Elena Kressler, die eigentlich mal Gymnasiallehrerin werden wollte. Stattdessen hat sie dann aber Kurse an einer freien Kunstschule gegeben und sich erst mal um die Kinder gekümmert. „Auch da haben Bücher von Anfang an eine große Rolle gespielt. Ein perfektes Vorlesebuch muss tolle Bilder haben, spannend und lustig und nicht zu lang, aber auch nicht zu kurz sein“, erklärt die 39-Jährige.

Und sie scheint mit ihren Vorstellungen und der lustigen Dinobande einen Nerv getroffen zu haben: Denn Ende November hatte sie gleich doppelten Grund zum Feiern: Zwei Jahre Buchgeburtstag und die Nominierung für den Selfpublishing-Buchpreis. „Ich weiß, welche Bücher da in der Auswahl sind. Ich hätte nie für möglich gehalten, dass ich da unter die besten zehn komme.“ Als die Bücher für die Longlist live verkündet wurden, schaute Elena Kressler mit ihren Kindern gerade einen Film. „Wir haben ausgemacht und getanzt.“

Die zweifache Mutter kümmert sich bei ihrem Buch um alles selbst

Berücksichtigt würden die schriftstellerische Leistung sowie der Mix aus Cover, Layout und Story – um alles hat sich die 39-Jährige alleine gekümmert. Hat unzählige Stunden in ihrem Arbeitszimmer gesessen und in mühevoller Fleißarbeit mit farbigen Buntstiftstrichen die Dinobande entstehen lassen. Eine lustige Geschichte, in der Dino Rex zwar ein Hunde- statt eines Dinolebens führt, aber zufrieden sein könnte. Er macht Männchen, holt Stöckchen, doch ab und an hat er da so ein Gefühl in seinem Bauch und vermisst Seinesgleichen. Hunde-Kumpel Einstein ermuntert ihn, einfach mal nach Gleichgesinnten zu suchen.

Wenn sich ein Kind melde und begeistert erzähle, dass jeden Abend vorm Schlafen die Dinobande Pflichtlektüre sei, sei das Wahnsinn. Bei ihren Lesungen hat die 39-Jährige auch erfahren, dass Börta von vielen besonders geliebt wird. Deshalb rückt Elena Kressler sie jetzt in den Mittelpunkt und erzählt, was sich aus einem Versteckspiel so alles entwickeln kann. „Quatschnudel Börta löst Probleme auf ihre eigene, lockere Art“, erklärt Elena Kressler, der vorschwebt, nach dem lustigen zweiten Band auch Fortsetzungen mit den anderen Charakteren zu erschaffen und andere Emotionen zu thematisieren.

Apropos Gefühle: Passenderweise am Valentinstag werde bekannt gegeben, wer es unter die letzten drei und damit auf die Shortlist geschafft habe. Während sie darauf wartet, es zu erfahren, versucht Elena Kressler so oft wie möglich, die Zeit zu finden, am zweiten Band weiterzuarbeiten. Am liebsten schreibt und zeichnet sie nachts; sitzt dann in ihrem Büro, vor sich die Becher mit Buntstiften – jeder Dino hat seine Farbe – und vergisst die Welt um sich herum.

„Es ist nicht so easy wie alle immer meinen mit dem Buchschreiben. Es ist zeitaufwendig, besonders in meinem Fall, weil ich ja alles selbst mache. Illustrieren, Buchsatz, Layout, vermarkten. Ich liebe es, aber es ist nicht ohne“, sagt die Frau die gebürtig aus der Nähe von Künzelsau kommt und mit ihrem Mann und den zwei Jungs in Weinstadt lebt. Apropos Familie: Von ihren Männern bekommt Elena Kressler volle Rückendeckung, auch dann noch, wenn sie mal wieder ewig an einer Zeichnung sitzt und nicht loslassen kann.

Als wäre das Schreiben und Illustrieren nicht schon genug, feilt Elena Kressler schon am nächsten Projekt. So plant sie eine Weiterbildung beim Bundesverband Leseförderung zur Lese- und Literaturpädagogin. „Das ist so wichtig, und ein großes Anliegen von mir. Die Freude am Lesen und die Auseinandersetzung mit Literatur bei den Kindern zu wecken, ist mein größtes Ziel.“ Und genau dafür lässt sie auch ihre Dinobande die nächsten Abenteuer erleben – die Ideen gehen ihr nicht aus.

Nähere Infos zu Elena Kressler und ihren Buchprojekten gibt es auf Instagram unter #kekikinderbuch sowie auf ihrer Homepage unter https://www.keki-kinderbuch.de/ Passende Begleitartikel, die sie rund um die lustigen Dinos entwickelt hat, präsentiert sie auf Messen. Die jeweiligen Termine erfahren Interessierte ebenfalls auf Instagram und der Homepage. Die 39-Jährige freut sich auch über Unterstützung im Bereich Marketing.