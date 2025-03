Illegales Autorennen in Stuttgart gestoppt

Vor den Augen einer Polizeistreife haben eine Frau und ein Mann sich am Wochenende ein illegales Autorennen auf den Straßen der Stadt liefern wollen. Die Beamten, die in einem zivilen Wagen Streife fuhren, konnten das an der Heilbronner Straße (B27) unterbinden und die beiden stellen. Die Frau und der Mann sind vorerst ihre Führerscheine los.

Vor den Augen der Polizei ein Rennen gestartet

Schon an der Theodor-Heuss-Straße war der Polizeistreife kurz nach 1 Uhr in der Nacht zum Samstag ein Ford Mustang mit einem 21-Jährigen am Steuer aufgefallen, der viel zu schnell in Richtung Pragsattel fuhr. Sie blieben dran und beobachteten, wie eine 23-Jährige mit ihrem Mercedes auf Höhe der Mönchstraße an der Heilbronner Straße, kurz vor der Tankstelle beim Friedhof, neben den Ford Mustang fuhr – am Polizeiauto vorbei.

Beide rasten dann los, und bremsten 200 Meter weiter wieder scharf. Die Streife kontrollierte die Fahrerin und den Fahrer. Die Staatsanwaltschaft wies an, die Führerschein zu beschlagnahmen. Gegen beide läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens.

Die Polizeistreife sei nicht gezielt im Einsatz gewesen, um den Verkehr zu überwachen. Es habe sich um eine Streife im Rahmen der Sicherheitskonzeption Stuttgart (SKS) gehandelt, die an den Wochenenden in der Landeshauptstadt den normalen Polizeidienst verstärken. Ob die 23-Jährige und der 21-Jährige Mann einschlägig polizeibekannt sind, ist noch unklar. Bei dem gestarteten Rennen handelte es sich nach ersten Erkenntnissen der Polizei nicht um ein verabredetes Treffen, sondern um eine spontane Aktion gehandelt.

Erst zwei Tage zuvor, am Donnerstagabend, waren in Ludwigsburg zwei Frauen wegen eines Autorennens an der Schwieberdinger Straße getötet worden. Zwei Männer sollen dort mit ihren Mercedes S-Klasse gerast sein. Einer von ihnen, ein 32-Jähriger, rammte den Ford Focus der Frauen. Die 22 und 23 Jahre alten Opfer starben noch an der Unfallstelle.