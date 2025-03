Illegales Autorennen in Ludwigsburg? Raser-Wahnsinn auf deutschen Straßen

1 Auf Deutschlands Straßen wächst die Zahl der Raser und Rennfahrer. Seitdem die Bundesregierung das Rasen im Jahr 2017 zum Straftatbestand gemacht hat, sind die Fallzahlen in vielen Bundesländern zum Teil dramatisch gestiegen. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Ohne Rücksicht auf Verluste rasen PS-Protzer durch Deutschlands Innenstädte und gefährden das Leben anderer und ihr eigenes – wie jetzt in Ludwigsburg. Die Raser nehmen den Tod anderer zumindest billigend in Kauf. Auf Warnungen hören sie meist nicht.











Nach dem mutmaßlichen Autorennen am Donnerstagabend (20.März) in Ludwigsburg mit zwei toten Frauen ist der Fahrer des zweiten beteiligten Fahrzeugs weiter flüchtig. „Er wurde noch nicht festgenommen“, sagte ein Sprecher der Polizei. Ein beteiligter Fahrer war schon am Abend festgenommen worden.