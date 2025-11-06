Autor über unglückliche Zeit: Frank Schätzing hatte in seiner Jugend null Erfolg bei den Mädels

Frank Schätzing hat in einem Interview verraten, dass er eine unglückliche Jugendzeit hatte. Der Autor war vor allem mit seinem Aussehen unzufrieden. "Ich fühlte mich ausgegrenzt, weil ich mich nicht mochte", so Schätzing.
Frank Schätzing (68) hat verraten, dass er als Jugendlicher mit seinem Aussehen sehr unzufrieden war. "Ich war 17 und hasste mich als pickliges Milchgesicht", erzählte er im Gespräch mit dem "Kölner Stadt-Anzeiger". Darin bezeichnete er seine Phase als Teenager als unglückliche Zeit, weil er ein Spätentwickler war. "Ich blieb lange sehr klein und schmächtig, hatte keinen Bartwuchs. Jeden Morgen sah ich im Spiegel diesen puttenbäckigen Knaben. Ich fühlte mich ausgegrenzt, weil ich mich nicht mochte", so der Bestseller-Autor.