Autoposer in Stuttgart: Bereich zwischen Tatti und Hotel Emilu wird für den Verkehr gesperrt

Bald wird es einen Hotspot weniger für PS-Protzer und Falschparker in Stuttgart geben. Der Verkehr in der Nadlerstraße soll nächstes Jahr gedrosselt werden. Doch es gibt auch Bedenken.
In der Stuttgarter Innenstadt wird es ab nächstem Jahr wieder eine erheblich Veränderung geben, die insbesondere Auswirkungen auf den Autoverkehr in der sogenannten Rathausschleife haben wird. Bis Ende 2026 soll der Autoverkehr im Bereich zwischen Steinstraße und Schmale Straße eingeschränkt und die Fußgängerzone erweitert werden.