1 Die Polizei im Rems-Murr-Kreis geht gegen Autoposer vor. Foto: Phillip Weingand

Immer wieder beschweren sich Menschen über den Lärm aufgemotzter Autos. Jetzt hat die Polizei bei Kontrollen in Backnang und Waiblingen zwei auffällige Fahrzeuge entdeckt – die Gutachter wurden fündig.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Immer wieder gehen bei der Polizei Beschwerden wegen Lärmbelästigungen ein, die durch Poser oder Fahrer getunter Fahrzeuge verursacht werden. Deshalb haben in der vorigen Woche entsprechend geschulte Beamte der Verkehrspolizei Backnang gezielte Tuningkontrollen vorgenommen. Dabei stellten sie zwei auffällige Fahrzeuge fest, die beide aus dem Verkehr genommen wurden.

Polizei: Die Motoren waren „extrem getunt“

Am Mittwochnachmittag entdeckten die Beamten einen BMW in Backnang und einen Audi in Waiblingen. Die Besitzer hatten Veränderungen vornehmen lassen, die zu einem Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. Unter anderem waren die Fahrwerke zu tief gelegt und nicht zugelassen, die Abgasanlage war manipuliert – vor allem seien die Motoren beider Fahrzeuge „in unzulässiger Weise extrem getunt“, teilt die Polizei mit. Die beiden Autos wurden zwangsweise stillgelegt. Die Halter müssen mit erheblichen Bußgeldern rechnen und auch für die Kosten für die Gutachten aufkommen.

Die Polizei betont, im Rahmen ihres Konzepts gegen Autoposer und Belästigung durch Motorenlärm würden „weitere Kontrollaktionen, auch unter Einbindung regionaler Partner“ folgen.