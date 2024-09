Das gibt es bei der Polizei nicht alle Tage: Nachdem zwei Polizeibeamte einem älteren Ehepaar Anfang September bei einer Autopanne in Stuttgart-Zuffenhausen geholfen haben, fanden sie wenige Tage später einen Brief im Postfach ihres Polizeireviers.

Auf dem Briefumschlag war ein Aufkleber mit dem Wort „Danke“ und zwei Herzen. Im Inneren des Umschlags befand sich ein handgeschriebener Brief und ein Rosmarin-Zweig. Der Brief stammte vom betroffenen Ehepaar und war persönlich an die helfenden Beamten adressiert.

Ein Foto mit dem Inhalt des Briefes veröffentlichte das Polizeipräsidium Stuttgart nun in den Sozialen Medien. Darin schrieb das Ehepaar: „Ihr seid Menschen, die wir achten und schätzen, ihr seid was Besonderes für uns. Danke, dass es euch gibt. Bleibt gesund und behütet und allzeit gute Fahrt. Herzlichen Dank für die Hilfe.“

Abschleppdienst kann Ehepaar nach Autopanne nicht helfen

Was genau war passiert? Laut Polizei hatte das Ehepaar am Samstag, 7. September, gegen 12 Uhr eine Autopanne im Rotweg im Zuffenhausener Stadtteil Rot. Weil ihr Auto offenbar nicht mehr fahrbereit war, rief das Ehepaar einen Abschleppdienst. Dieser soll zunächst versichert haben, dass er das Auto zeitnah abschleppen könne.

Doch auf die vermeintliche Hilfe folgte die Enttäuschung: Einige Zeit später soll sich der Abschleppdienst erneut gemeldet und das Ehepaar vertröstet haben. Er könne das Auto doch erst am nächsten Tag abschleppen.

Anwohner melden sich – Polizei kommt zur Hilfe

Das Ehepaar sah sich laut Polizei in einer hilflosen Lage und verbrachte viele Stunden in unmittelbarer Nähe zu ihrem abgestellten Pannenauto, ohne zu wissen, was es nun tun könne – bis Anwohner am Abend stutzig wurden.

„Die haben sich gewundert, dass dort ein Auto seit Stunden am Straßenrand steht und haben die Polizei verständigt“, so ein Sprecher des Polizeipräsidiums Stuttgart.

Gegen 20.45 Uhr, also fast neun Stunden nach der Autopanne, rückten die Beamten nach dem Anruf in den Rotweg aus und trafen das verzweifelte Ehepaar an. „Die Beamten konnten das Ehepaar beruhigen, haben sich sofort um das Abschleppen gekümmert und konnten so helfen“, so der Polizeisprecher.

Polizei gerührt von Dankesbrief

Für die Hilfe bedankte sich das Ehepaar dann einige Tage später mit dem Brief, der im Postfach des Polizeireviers in Zuffenhausen einging.

„Es ist eher selten, dass sich Bürger eine solche Mühe machen. Das ist eine schöne Erinnerung für den Einsatz der Kollegen“, sagt der Polizeisprecher und ergänzt: „Es war eine kleine Tat, die dem Ehepaar offenbar Großes bedeutet hat.“