Autonomer Shuttle in Vaihingen: Selbstfahrender Mini-Bus soll Pendler vom Auto weglocken

Der lange Fußweg vom S-Bahn-Halt Universität in Vaihingen zum Fraunhofer-Institut verleitet Mitarbeiter, das Auto zu nehmen. Die Lösung: ein autonomer Shuttle. Doch es gibt Hürden.
Rund 15 Minuten Fußweg sind es von der S-Bahn-Station Universität in Vaihingen bis zum Fraunhofer-Institutszentrum Stuttgart (IZS) in der Nobelstraße – täglich eine halbe Stunde nur für die Strecke zwischen Haltestelle und Büro. Aufs Jahr gerechnet sind das fast zwei Wochen Lebenszeit. Für viele der rund 1800 Mitarbeiter ein Grund, das Auto zu nehmen, statt auf den öffentlichen Nahverkehr zu setzen. In absehbarer Zukunft soll ein autonomer Shuttlebus diese Lücke schließen. Vorerst wird das E-Fahrzeug im Rahmen des Projekts IZS-Mobility, kurz IZSMO, nur auf dem Campus unterwegs sein.