In China und den USA bewegen sich immer mehr autonom fahrende Taxis durch die Städte. Große Technik-Konzerne geben den Ton an. Europa droht in der Entwicklung abgehängt zu werden, warnt Andreas Herrmann (60), Direktor des Instituts für Mobilität an der Uni St. Gallen.