Der Automobilzulieferer Swoboda schließt sein Entwicklungszentrum in Schorndorf. 140 Mitarbeitende bangen um ihre Zukunft – ein weiteres Kapitel in der Krise der Branche.
Es war ein kalter Donnerstagmorgen, als sich für rund 140 Mitarbeitende des Automobilzulieferers Swoboda die Welt veränderte. Im Konferenzraum des modernen Entwicklungszentrums in Schorndorf-Schornbach (Rems-Murr-Kreis) wurde ihnen am 6. November die Nachricht überbracht, die viele wie ein Schlag traf: Der Standort wird geschlossen. Bis Mitte 2026 sollen die Lichter endgültig ausgehen.