Stuttgart - Die Krise bei Mahle hinterlässt nun auch Spuren in der Führungsetage: Eine Woche ist es her, dass Konzernchef Jörg Stratmann auf einer Demonstration der IG Metall vor dem Feuerbacher Verwaltungsgebäude jede Menge verbale Pfeile auf sich zog – an diesem Montag nun gab das Unternehmen bekannt, dass der 51-Jährige zum 31. März seine Ämter niederlegen wird.