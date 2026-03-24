Automobilindustrie: Wie halten es Mercedes und Bosch mit der Handynutzung?

Vom 1. April setzt Porsche auf neue Regeln. Dazu gehört, dass Handys im Werk während der Arbeitstätigkeitnicht mehr privat genutzt werden dürfen. Was bei anderen Konzernen gilt.
Diese Ankündigung sorgt immer noch für viel Gesprächsstoff. Bei Porsche tritt am 1. April im Stammwerk Zuffenhausen in der Produktion eine neue Regel zur privaten Handynutzung in Kraft, von dem sich die Geschäftsführung mehr Sicherheit am Arbeitsplatz verspricht. Wie halten es die anderen Automobilhersteller in der Region Stuttgart?