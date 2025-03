Automobilindustrie: VW-Mitarbeiter erhalten Prämie noch einmal ungekürzt

5 Mitarbeiter montieren in Wolfsburg den VW Tayron. (Archivbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Wenn VW am Dienstag seine Bilanz für 2024 vorlegt, werden auch die Mitarbeiter dies mit Spannung verfolgen. Denn das Ergebnis fließt in ihren Bonus ein. Allerdings vorerst zum letzten Mal.











Wolfsburg - Trotz des Sparkurses bei Volkswagen können die 120.000 Mitarbeiter in Deutschland in diesem Jahr noch einmal mit einer ungekürzten Prämie rechnen. Nach der Bilanzvorlage an diesem Dienstag soll auch dessen Höhe feststehen. In den vergangenen Jahren waren es stets mehrere Tausend Euro, die an jeden Mitarbeiter ausgeschüttet wurden.