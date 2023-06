8 In der Türkei wurden 2018 1,5 Millionen Fahrzeuge gebaut. Foto:

Istanbul/Gebze/Bursa - Der Weg ins Zentrum der türkischen Automobilindustrie führt in Richtung Südosten, weg vom Bosporus, hinüber auf die asiatische Seite Istanbuls. Über eine neue Autobahn geht es vorbei an Autowerkstätten und Köfte-Restaurants, bis irgendwann nur noch ausgetrocknete Wiesen am Fenster vorbeiziehen. Hier, in den Provinzen Kocaeli und Bursa am Marmarameer, unterhalten die meisten großen Autohersteller Fabriken, darunter Ford, Renault, Fiat und Toyota.