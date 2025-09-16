Automobilfotograf René Staud: Für ihn ist KI keine Gefahr – sondern nützliches Werkzeug

Viele Fotografen sehen in künstlicher Intelligenz eine Gefahr. Der renommierte Leonberger Auto-Fotograf René Staud allerdings nicht. Über den Einsatz von KI hat er ein Buch geschrieben.
Wer Autos mag, hat wahrscheinlich schon einmal eine Aufnahme von René Staud gesehen: Der Leonberger hat Aston Martin Roadstars vor isländischen Vulkanstränden fotografiert, einen Mercedes CLS auf der großen Mauer in China und einen Porsche 911er auf österreichischen Skipisten. Inzwischen kann Staud auf eine Karriere zurückblicken, die fast sechs Jahrzehnte umspannt, kann selbstbewusst sagen, dass er wohl einer der bekanntesten seiner Branche ist.