Automobilauktion in Stuttgart: Lieferung wäre möglich – ersteigert ein Bieter aus Teheran den Rolls-Royce?

Die mit Spannung erwartete Automobilauktion an diesem Samstag soll dem Auktionshaus Nagel die Tür zu einem neuen Geschäftsfeld öffnen. Interessenten gibt es in der ganzen Welt.
Mit der ersten Automobilauktion seit 30 Jahren fordert am Samstag das Stuttgarter Auktionshaus Nagel die Schwergewichte RM Sotheby’s und Bonhams heraus. Was Nagel aufgefahren hat, um „einen Fuß in die Tür“ der internationalen Automobilauktionen zu bekommen, konnten Interessenten schon am Donnerstag und Freitag im Waldbaur-Areal in Stuttgart-West vorab inspizieren.