Automobil-Dialog in Stuttgart: Friedrich Merz will wegen Verbrenner-Aus Brief an EU schreiben

Der Bundeskanzler will sich nach einer Einigung auf eine gemeinsame Position der Regierung zum Verbrenner-Aus direkt an die EU wenden. Das teilt er am Mittwoch in Stuttgart mit.
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will sich nach einer möglichen Einigung auf eine gemeinsame Position der Regierungskoalition zum Verbrenner-Aus direkt an die EU wenden. „Wir werden morgen Abend noch einmal in der Koalition über unsere abschließende Haltung beraten und ich will im unmittelbaren Nachgang der Kommissionspräsidentin und dem Ratspräsidenten einen Brief schreiben mit der deutschen Position“, sagte Merz am Mittwoch bei einem Automobil-Strategiedialog der baden-württembergischen Landesregierung in Stuttgart.