6 Der Yoyo Pro gehört zu den Neuheiten auf der IAA. Foto: AFP/TOBIAS SCHWARZ

Chinesische Hersteller treten auf der IAA in München mit großen Ambitionen an. Das ist teilweise schon an der Größe der Stände auf dem Messegelände zu erkennen. Die von Mercedes und BYD liegen nicht weit voneinander entfernt – so ist deutlich zu sehen, dass der Auftritt der Chinesen deutlich mehr Raum einnimmt. Sie zeigen Präsenz und Selbstbewusstsein: Man sei die „globale Nummer eins bei der E-Mobilität“, erklärte Europachef Michael Shu. Und man habe die Mission, die Erde um ein Grad abzukühlen.