1 Die PHOENIX CONTACT Connector Technology GmbH. Foto: PHOENIX CONTACT Connector Technology GmbH

Die PHOENIX CONTACT Connector Technology GmbH ist ein weltweit agierender Marktführer im Bereich Elektrifizierung, Vernetzung und Automatisierung. Seit 100 Jahren präsentiert sich das Unternehmen als attraktiver Arbeitgeber für technische Berufe.

Die PHOENIX CONTACT Connector Technology GmbH ist das Technologiezentrum für Rundsteckverbinder der Baugrößen M5 bis M58 innerhalb der PHOENIX CONTACT-Gruppe. Seit der Gründung im Jahr 1989 ist das Unternehmen in Herrenberg, einer von 15 Standorten in Deutschland, stetig gewachsen und heute ein internationaler Marktführer in vielen Bereichen. Doch was genau macht das Unternehmen aus?

Ein führender Hersteller: Nachhaltigkeit, Innovation und Wachstum

Von der Entwicklung über die Fertigung bis zur Logistik setzt die Gesamt-Unternehmensgruppe auf eine nachhaltige Wertekette. PHOENIX CONTACT ist ein unabhängiger Global Player. Kreative Lösungen aus Verbindungstechnik, Elektronik und Automation werden weltweit von rund 22.000 engagierten Menschen entwickelt, produziert und vertrieben. „Unsere Arbeit verstehen wir als Beitrag zur Gestaltung einer smarten Welt“, lautet das Credo des Unternehmens.

Das Unternehmen präsentiert sich vor Ort als begehrter Arbeitgeber und Ausbildungsbetrieb in der Region. Facharbeiter wie Industriemechaniker, Zerspanungsmechaniker oder Mechatroniker finden hier ebenso eine berufliche Heimat wie Techniker oder Ingenieure der Bereiche Maschinenbau, Elektrotechnik sowie Wirtschaftsingenieurwesen.

Engagement für Bildung

Seit 25 Jahren engagiert sich PHOENIX CONTACT für technische Bildung als Teil der unternehmerischen Verantwortung. Das Unternehmen arbeitet mit über 150 Hochschulen weltweit zusammen und bietet ein ganzheitliches Lehr- und Lernangebot. Praxisnahe Aus- und Weiterbildung wird durch den Einsatz hochwertiger, moderner Technologien unterstützt.

Benefits des Arbeitgebers – Wohlfühlen im Team

Trotz der Unternehmensgröße werden Werte und Grundsätze gelebt. „Wir sind ein Familienunternehmen und verbinden Zuverlässigkeit und Bodenständigkeit mit technischer Neugier und Innovation. Wir gehen partnerschaftlich vertrauensvoll miteinander um – mit unseren Mitarbeitenden genauso wie mit unseren Kunden“, lautet die Philosophie.

Wohl wissend, dass gute Mitarbeiter sich wohl fühlen und bleiben, wenn Arbeitsklima und Rahmenbedingungen stimmen, hat man sich bei PHOENIX CONTACT Konzepte erarbeitet. Die attraktive Bezahlung und die überdurchschnittlich vielen Urlaubstage sind zu nennen. Neue Mitarbeiter gut einzuarbeiten und zu integrieren, hat man sich zur Aufgabe gemacht.

Außerdem macht das LinkedIn-Learning Tool vieles leichter und erweitert das Wissen schnell und bequem. Aber auch Mitarbeitervergünstigungen sowie viele Benefits wie Gesundheitsangebote, Weiterbildung, Fitnesscenter, betriebliche Altersvorsorge, vergünstigte Speisen und Getränke, Fahrradleasing und vieles mehr überzeugen.

Mitarbeiterevents sorgen dafür, dass ein wirkliches Miteinander mit kurzen Wegen und flachen Hierarchien entsteht. Mobiles Arbeiten ist ebenso möglich wie flexible Arbeitszeiten. Die Arbeit vor Ort überzeugt mit einem angenehmen, klimatisierten Umfeld, mit guter Verkehrsanbindung, Parkmöglichkeiten und Ladesäulen. „Die Begeisterung unserer Mitarbeitenden ist sprichwörtlich. Sie hat dazu geführt, dass wir mehrfach als Top-Arbeitgeber ausgezeichnet wurden. Wir versuchen uns kontinuierlich zu verbessern und nehmen das Feedback unserer Mitarbeitenden ernst“, betont das Unternehmen.

Info: Bei Interesse im Unternehmen zu arbeiten, besteht die Möglichkeit, sich mit der PHOENIX CONTACT GmbH zu vernetzen. Entweder auf der Webseite des Unternehmens oder telefonisch unter 07032/ 92 74 0.