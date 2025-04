Unbekannte haben am Wochenende in Kornwestheim und Marbach (Kreis Ludwigsburg) mehrere Snackautomaten mit brachialer Gewalt aufgebrochen.

Automatenknacker treiben derzeit im Großraum Stuttgart ihr Unwesen. Im Kreis Ludwigsburg gab es am Wochenende ebenfalls wieder mehrere Fälle.

Die Täter gehen mit brachialer Gewalt vor

Wie die Polizei mitteilt, wurde in der Nacht auf Freitag gegen 1.15 Uhr ein Snackautomat in der Solitudeallee in Kornwestheim ausgeräumt. Die Unbekannten hebelten das Gerät, das auf dem Gelände einer Autowaschanlage steht, mit brachialer Gewalt auf und ließen diverse Snacks und Getränke mitgehen. Das Wechselgeld stecken die Täter ebenfalls ein, allerdings ist noch unklar, welche Summe sich im Automat befand. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 08 00 / 1 10 02 25 entgegen.

Lesen Sie auch

In Marbach wurde dann zwischen Samstagnacht und Sonntagmorgen gegen 9.20 Uhr in der Weimarstraße ein weiterer Snackautomat aufgebrochen. In diesem Fall erbeuteten die Täter einen dreistelligen Geldbetrag. Wie hoch der angerichtete Schaden am Automat ausfällt, ist noch unklar. Wer in diesem Fall etwas Verdächtiges beobachtet hat, kann sich unter 0 71 44 / 90 00 an die Polizei wenden. Bereits vor gut einem Monat waren in der Schillerstadt drei Automaten aufgebrochen und ausgeräumt worden.