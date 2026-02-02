Automaten-Supermärkte: Mehr Einkaufsmöglichkeiten im Südwesten

Ein neues Gesetz soll Supermärkte ohne Personal aus der rechtlichen Grauzone befreien. Sie dürften dann immer geöffnet haben – bis auf vier Tage im Jahr.

Vor allem im ländlichen Raum, zunehmend aber auch in den Stadtteilen der Metropolen, wird die Nahversorgung zu einem Problem. Findige Unternehmer schaffen zumindest teilweise Abhilfe, und zwar mit Automatensupermärkten. Die bewegen sich in einer rechtlichen Grauzone, und das soll kurz vor dem Ende der Legislaturperiode und den Neuwahlen am 8. März noch geändert werden.

Im Wesentlichen breite Zustimmung Nicht das eigentlich zuständige Wirtschaftsministerium hat einen entsprechenden Gesetzesentwurf auf den Weg gebracht, sondern die Regierungsfraktionen von Grünen und CDU. Und, auch das ist in der Hochphase des Wahlkampfes möglich: bei der Anhörung im Wirtschaftsausschuss gab es überwiegend Zustimmung. Von Verbänden, aber auch von der politischen Opposition.

Für klassische Supermärkte bleibt der Sonntag ein Tabu. Foto: IMAGO/Michael Gstettenbauer

Der Kern der neuen Regel ist dabei weitgehend unumstritten. Vollautomatisierte Verkaufsstellen bis zu einer Größe von 150 Quadratmetern, die ausschließlich Waren des täglichen Bedarfs anbieten, dürfen künftig ganz offiziell, was bisher schon aktiv geduldet wurde: rund um die Uhr geöffnet haben, auch sonntags und nachts. Weil die Mini-Supermärkte kein Personal haben, bleibt der Schutz von Sonn- und Feiertagen gewahrt. Auffüllen soll ausschließlich der Betreiber – und unter Umständen der Bäcker, für den schon jetzt bei der Sonntagsarbeit andere Regeln gelten. Geschlossen bleiben müssen diese Läden nur an insgesamt vier christlichen Feiertagen im Jahr: Karfreitag, Ostersonntag, Pfingstsonntag und dem Ersten Weihnachtsfeiertag.

Wunsch nach mehr Fläche

„Die Idee ist gut, die Umsetzung auch“, so die gemeinsame Stellungnahme von Städte-, Gemeinde- und Landkreistag. Allerdings besteht der Wunsch, nicht all zu streng an der Grenze von 150 Quadratmetern festzuhalten. Das sieht der Handelsverband Baden-Württemberg ebenso und verweist darauf, dass in Schleswig-Holstein und Thüringen ähnliche Gesetze in Planung sind, allerdings mit Ladengrößen von 350 beziehungsweise 400 Quadratmetern. Auch die FDP äußerte neben grundsätzlicher Zustimmung Bedenken, ob es bei dieser Größe bleiben müsse.

Klarstellungsbedarf sehen sowohl die SPD als auch die Kommunalverbände im Umgang mit so genannten hybriden Verkaufsstellen. Das sind Läden, in denen unter der Woche Personal vor Ort ist, am Wochenende aber häufig nur eine Vertrauenskasse im Laden steht. Betrieben werden diese Einrichtungen häufig von engagierten Menschen, die in ihren Gemeinden etwas Gutes tun wollen. Vom Wortlaut des Gesetzes sind diese Läden derzeit nicht erfasst, sie dürften aber nicht schlechter gestellt werden, so die Argumentation.

Kontrollen präziser regeln

Die SPD regt zudem an, bei den Kontrollen präzisere Regelungen zu finden, um im Einzelfall reagieren zu können. Ebenfalls von Bedeutung: das Gesetz, welches der Landtag noch vor den Wahlen beschließen will, sollte gerichtsfest sein. In Bayern haben Gewerkschaften und Kirchen gemeinsam gegen ein vergleichbares Gesetz Klage eingereicht. Im Südwesten fordert der Deutsche Gewerkschaftsbund, dass künftig kritisch beobachtet werden müsse, ob die Regeln zum Arbeitsverbot am Sonntag auch tatsächlich eingehalten werden. Hofläden, das ist den Initiatoren der Gesetzesinitiative wichtig, seien von den Regeln nicht betroffen. Sie dürften nach wie vor auch am Sonntag ihre Produkte anbieten.

Die AfD kündigte an, den Vorschlägen der Regierungsfraktionen auch bei der Abstimmung im Parlament zuzustimmen, die Kommunal- und Handelsverbände fordern nach diesem ersten Schritt, dass sich die Politik nach den Wahlen noch einmal ganz grundsätzlich mit dem Thema Sonntagsverkauf beschäftigt. Klares Ziel der Forderung: mehr verkaufsoffene Sonntage. Der DGB kündigt schon mal Widerstand an.