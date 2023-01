1 Zwei Geldautomaten gesprengt und 300 000 Euro erbeutet: Wer kann etwas zu den Tätern sagen, die im Oktober 2021 im Breuningerland massiven Schaden angerichtet haben? Foto: SDMG/Dettenmeyer

In der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY...ungelöst“ sucht die Kripo Böblingen nach den Tätern von der Geldautomatensprengung im Breuningerland Sindelfingen. Die Spur führt zu einer Bande in die Niederlande.















Link kopiert

Wenn die Kriminalpolizei bei ihren Ermittlungen zu einem Verbrechen in einer Sackgasse steckt, kommt oft die ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY...ungelöst“ ins Spiel. So ist es auch im Falle der Geldautomatensprengung im Breuningerland in Sindelfingen, wo vier Täter am 29. Oktober 2021 um 3. 20 Uhr zwei Bankautomaten der Kreissparkasse in die Luft gesprengt haben und mit einer Beute von 300 000 Euro flüchten konnten. Bis heute sind die Verantwortlichen unbekannt.

Damit sich dies ändert, bittet die Kriminalpolizei Böblingen am Mittwochabend bei Moderator Rudi Cerne um die Mithilfe der Zuschauer. Die Ermittlungen der Kripo hätten ergeben, dass die vier Tatverdächtigen wohl zu einer kriminellen Organisation aus dem niederländischen Utrecht gehören. Die Bande soll deutschlandweit aktiv sein und in der Vergangenheit an verschiedenen Orten Geldautomaten gesprengt und dabei hohe Geldbeträge erbeutet haben. Wie die Kripo vermutet, hat die Bande im Vorfeld der Tat den Tatort, das Breuningerland Sindelfingen, entlang der Autobahn 81 ausgeguckt.

Scheunen und Garagen könnten vorher genutzt worden sein

Um ihre Operationen optimal durchführen zu können, versteckten sich die Täter wohl bereits Tage zuvor in Scheunen oder Garagen in der Nähe. Ob dies auch im Sindelfinger Fall so erfolgt ist, weiß die Kriminalpolizei zwar noch nicht. „Wir wissen nichts Konkretes, fragen aber, ob in der Umgebung vor dem Tattag aufgebrochene Scheunen oder Garagen vorgefunden oder verdächtige Autos gesichtet wurden“, sagt Sandra Glauer, Kriminalhauptkommissarin in Böblingen gegenüber Moderator Rudi Cerne.

Unsere Empfehlung für Sie Geldautomat in Sindelfingen gesprengt Explosion im Breuningerland In der Nacht zum Freitag sprengen vier Unbekannte zwei Geldautomaten im Sindelfinger Einkaufstempel Breuningerland. Mit großer Beute entkommen die vier und hinterlassen eine Schneise der Verwüstung.

Ein Einspieler schildert das Geschehen so: In der Tatnacht fährt das Täterquartett gegen 3.20 Uhr an den Seiteneingang des Einkaufszentrums. In Windeseile, so der Film, hebeln die Täter die Eingangstür auf. Zwei laufen zu den beiden Geldautomaten im Erdgeschoss, die beiden anderen helfen bei der Präparierung des Sprengmaterials.

Die Originalaufnahmen zeigen, dass die Täter hochprofessionell vorgehen, „jeder Handgriff sitzt“, wie auch die Kriminalkommissarin nach dem Einspieler sagt. Nach nur wenigen Augenblicken sind die Kabel gelegt. Nach einer gewaltigen Explosion, die die Täter außerhalb des Einkaufszentrums beobachten, kehren sie zurück zu den Bankautomaten und sammeln aus den völlig zerstörten Automaten unzählige Geldscheine zusammen. Auf den Originalaufnahmen ist die Wucht der Detonation sichtbar: Einige Ladengeschäfte in der Umgebung wurden zerstört, dichter Rauch stieg aus dem Erdgeschoss des Shoppingtempels auf.

Täter flüchten über Autobahn

Nach wenigen Minuten ist der Überfall vorbei. Mit Sporttaschen ausgestattet entkommen die vier Täter in dem Auto, mit dem sie an das Sindelfinger Einkaufszentrum gefahren sind. Über die nahegelegene Autobahn gelingt den maskierten Tätern die Flucht. Im Gepäck haben sie rund 300 000 Euro.

„In den vergangenen Jahren haben wir viele solcher Sprengungen in Deutschland beobachtet. Dabei gehen die Täter rücksichtslos vor. Wer so etwas als Zeuge mitbekommt, dem wird geraten, Abstand zu halten und die Polizei zu rufen“, sagt Glauer. Auf ihrer Flucht wurden die Räuber aufgrund ihrer erhöhten Geschwindigkeit zwar geblitzt. Da sie aber während der rasanten Fahrten über deutsche Autobahnen vermutlich stets vollmaskiert fahren und die Kennzeichen der hochmotorisierten Autos gestohlen sind, konnten die verdächtigen Personen nicht identifiziert werden. Die Kriminalpolizei Böblingen bittet Zuschauer, die Hinweise zu dem spektakulären Fall geben können, um Mithilfe. Telefon: 0800 11 00 22 5.