Snackautomaten boomen in Böblingen, doch der Weg zum Erfolg ist steinig. Zwei junge Unternehmer aus Holzgerlingen verraten, was alles hinter dem Geschäft mit den Automaten steckt.

Eines stellen Pavel Margiev und Oguz Cetin gleich zu Beginn des Gespräches klar: über Geld wollen sie lieber nicht sprechen. Die beiden 25- und 29-Jährigen sind Automatenaufsteller und betreiben im Landkreis Böblingen Snackautomaten. Doch wer sich einen Eindruck davon verschaffen will, wie viel mit solchen Verkaufsautomaten angeblich zu verdienen ist, der muss nur kurz auf TikTok vorbeischauen. Dort stößt man schnell auf Influencer, die einem nur zu bereitwillig versichern, dass man schon mit wenigen Automaten ruckzuck und ohne Personalsorgen viel Geld machen könne.

Also, Automaten aufstellen, befüllen – und schon klingelt die Kasse? So einfach, wie viele denken, ist es nicht“, sagen Margiev und Cetin. „Manche glauben, man stellt einfach einen Automaten hin und er arbeitet von selbst, aber dahinter steckt noch sehr, sehr, sehr viel mehr“, so Cetin. „Es läuft eben nicht alles von selbst. Das Einzige, was von selbst läuft, ist, dass der Automat die Spirale dreht.“

Snacks aus aller Welt

Ein Blick zurück. Vier Jahre ist es mittlerweile her, dass der 29-jährige Oguz Cetin gemeinsam mit seinem besten Freund Pavel Margiev die Idee hatte, ins Geschäft mit den (Snack-)Automaten einzusteigen. „Wir hatten einfach keine Lust auf die immer gleichen Snacks, die es im Edeka gibt. In Amerika bekommt man so viele Süßigkeiten-Variationen, davon haben wir hier in Deutschland nicht einmal ein Viertel“, erzählt Cetin. Also beginnen die beiden Freunde, Süßigkeiten im Internet zu bestellen, aus Amerika, Japan, Australien oder Thailand. „Das war natürlich schon ziemlich teuer, aber man gönnt sich ja sonst nichts.“

Nachdem Freunde und Familie den beiden die exotischen Snacks förmlich aus den Händen gerissen hätten, sei Cetin und Margiev erstmals der Gedanke gekommen, daraus ein Geschäft zu entwickeln. „Bevor wir in Holzgerlingen unseren ersten Automaten aufgestellt haben, musste man erst mal nach Stuttgart zum Milaneo fahren, um zum Beispiel Snacks aus Amerika zu bekommen“, sagt Margiev, der wie Cetin selbst aus Holzgerlingen kommt. Mittlerweile würden Jugendliche in ihrem Heimatdorf an Süßigkeiten kommen, die man sonst nur in Großstädten wie Berlin und Köln finde, freut sich der 25-Jährige.

Auf den ersten Automaten folgen schließlich noch weitere

Auf den Automaten in Holzgerlingen folgen schließlich noch weitere, in Nufringen, Weil im Schönbuch oder neuerdings auch in Grafenau. Neben Snacks und Getränken wagen die beiden Holzgerlinger auch Experimente mit ihren Automaten – etwa, indem sie Mystery-Pakete anbieten. Das ist noch so ein Trend aus der Großstadt: Pakete, die niemand haben wollte – zurückgeschickt, nicht abgeholt oder nicht zugestellt – und die nun ungeöffnet und mit geschwärzten Adressen in Automaten verkauft werden.

Nur eines schließen Cetin und Margiev kategorisch aus: den Verkauf von Rausch- und Suchtmitteln, also etwa Alkohol, E-Zigaretten und Vapes oder Hanfprodukte mit THC. „Wir wollten einfach nicht dazu beitragen, dass Kinder oder Jugendliche das konsumieren“, sagt Cetin.

In Ludwigsburg gab es erst jüngst öffentliche Diskussionen um einen Automatenkiosk, der direkt gegenüber einem Gymnasium Vapes verkauft. Zwar gelten Ausweiskontrollen am Gerät, doch Suchtbeauftragte und Stadt sehen den Standort kritisch – nicht zuletzt, weil die Weitergabe durch volljährige Schülerinnen und Schüler an Minderjährige kaum zu verhindern sei. Das wissen auch Cetin und Margiev. „Wir waren ja auch mal Kinder, wir wissen, wie so was abläuft. Da leiht man sich den Ausweis von einem älteren Freund und schon kommt man da easy ran“, erinnert sich Cetin.

Die Konkurrenz wächst stetig

Heute würden sie sich gut überlegen, ob sie wirklich noch einmal ins Automatengeschäft einsteigen – auch mit Blick auf die wachsende Konkurrenz, sagt der 29-Jährige. „Es macht uns natürlich mega Spaß, aber die Arbeit haben wir wahrscheinlich schon sehr unterschätzt“, muss auch Margiev zugeben. Denn, wie eingangs erwähnt, sei der Betrieb solcher Automaten eben kein Selbstläufer. „Wir benötigen pro Tag neben unserem eigentlichen Job mindestens drei Stunden dafür. Da ist die Produktplanung, der Einkauf, das Befüllen, Umsortieren und so weiter drin. Dann steckt da natürlich viel Kostenkalkulation dahinter und dazu kommt das Feedback der Kunden, auf das wir versuchen, einzugehen“, zählt Margiev auf. „﻿Man darf nicht vergessen, dass es im Prinzip ein Einzelhandelsgeschäft ist.“

Der Handelsverband Baden-Württemberg betrachtet den Verkaufsautomaten-Boom differenziert. Man könne jedenfalls nicht befürchten, dass Automaten den klassischen Supermärkten den Wocheneinkauf streitig machen, sagt Pressesprecher Michael Heinle. Er beschäftigt sich beruflich viel mit sogenannten Smartboxes – also voll automatische Einkaufsmöglichkeiten ohne menschliches Personal, wie zuletzt auch eine in Herrenberg eröffnet wurde, nur mit regionalen Produkten.

Handelsverband: „Die Betreiber sind in der Regel keine Mitglieder von uns“

„Der stärkste Tag solcher Smartboxes ist der Sonntag. Das ist für viele Menschen der optimale Zeitpunkt, um noch schnell das beim Wocheneinkauf vergessene Backpulver oder ähnliches zu besorgen.“ Gerade im ländlichen Raum seien solche Automaten durchaus sinnvoll für die öffentliche Nahversorgung. „Es rechnet sich wirtschaftlich ja einfach nicht, in jedem Dorf einen Supermarkt aufzustellen – da sind solche Automaten eine gute Alternative.“

Anders sei es hingegen mit Snackautomaten. „Die Betreiber sind in der Regel keine Mitglieder von uns“, so Heinle. Den Verkauf von E-Zigaretten und ähnlichen Produkten sieht er mit Blick auf den Fall in Ludwigsburg kritisch. „Ob man das unbedingt direkt vor einer Schule platzieren muss, sei einmal dahingestellt“, sagt der Pressesprecher des baden-württembergischen Handelsverbands.

Der Betrieb von Verkaufsautomaten

Sicherheit

Immer wieder machen sich Diebe an Verkaufsautomaten zu schaffen. Auch Margiev und Cetin haben diese leidvolle Erfahrung schon machen müssen. „Daraufhin stand das Geschäft erst einmal zwei Wochen still.“ Margiev erklärt, dass man in solchen Fällen nicht nur die Reparatur durchführen, sondern auch sofort für die Sicherheit sorgen müsse. Dafür müssten etwa eventuell vorhandene Glassplitter entfernt werden.

Genehmigung

Wenn es um öffentliche Flächen geht, sind die Anforderungen an die Aufsteller von Automaten streng. Die Verwaltung muss meist eine Genehmigung erteilen, die ein einfaches Anmeldeverfahren, aber auch einen umfassenden Prüfprozess erfordern kann. Dabei sind Sicherheit, Zugänglichkeit oder das äußere Erscheinungsbild des Automaten wichtig.