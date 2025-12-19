Snackautomaten boomen in Böblingen, doch der Weg zum Erfolg ist steinig. Zwei junge Unternehmer aus Holzgerlingen verraten, was alles hinter dem Geschäft mit den Automaten steckt.
Eines stellen Pavel Margiev und Oguz Cetin gleich zu Beginn des Gespräches klar: über Geld wollen sie lieber nicht sprechen. Die beiden 25- und 29-Jährigen sind Automatenaufsteller und betreiben im Landkreis Böblingen Snackautomaten. Doch wer sich einen Eindruck davon verschaffen will, wie viel mit solchen Verkaufsautomaten angeblich zu verdienen ist, der muss nur kurz auf TikTok vorbeischauen. Dort stößt man schnell auf Influencer, die einem nur zu bereitwillig versichern, dass man schon mit wenigen Automaten ruckzuck und ohne Personalsorgen viel Geld machen könne.