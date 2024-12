VW-Tarifverhandlungen dauern an

1 Der Tarifstreit bei Volkswagen betrifft 130.000 Mitarbeiter in Niedersachsen, Hessen und Sachsen. (Symbolbild) Foto: Moritz Frankenberg/dpa

Seit Montag ringen Volkswagen und die IG Metall um eine Einigung im Tarifstreit. Ziel beider Seiten ist nach wie vor, noch vor Weihnachten einen Kompromiss zu finden.











Hannover - In der VW-Tarifrunde dauern die Verhandlungen an. Die Gespräche liefen noch, hieß es am Morgen aus Teilnehmerkreisen. Auch eine nächtliche Sitzung habe bisher keine Einigung gebracht.