Autokrise: VW-Tarif: IG Metall drängt auf Einigung vor Weihnachten

Wolfsburg - Vor der möglicherweise entscheidenden Tarifrunde bei Volkswagen kommende Woche in Hannover drängt die IG Metall auf eine Beilegung des Streits. "Wir sind bereit, noch in diesem Jahr zu einer Einigung zu kommen", sagte IG-Metall-Verhandlungsführer Thorsten Gröger laut Mitteilung. "Nun heißt es: Entweder wird kurz vor Weihnachten seitens des Unternehmens die Weiche richtig gestellt, oder wir laufen 2025 in eine massive Eskalation."