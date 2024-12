1 Im VW-Tarifstreit wird seit mehr als 60 Stunden um einen Kompromiss gerungen. (Archivbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Seit Montag verhandeln VW und IG Metall um eine Einigung im Tarifstreit. Jetzt soll es eine Pressekonferenz geben.











Hannover - Im Tarifkonflikt bei Volkswagen will sich die IG Metall zum Stand der Verhandlungen äußern. Nach fünf Verhandlungstagen lädt die Gewerkschaft für 18.30 Uhr am Freitagabend zu einer Pressekonferenz am Verhandlungsort in Hannover ein. Näheres war zunächst nicht bekannt.