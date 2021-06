17 Italien-Fans in der Region Stuttgart feiern den Erfolg ihrer Mannschaft bei der EM. In unserer Fotostrecke zeigen wir weitere Bilder der Feierlichkeiten. Foto: Andreas Rosar /Fotoagentur-Stuttg

Nach dem 3:0 gegen die Schweiz ist Italiens Einzug in die K.o.-Runde der Fußball-EM bereits sicher. Fans der Azzurri aus der Region Stuttgart sind im Freudentaumel.

Fellbach - Italien-Fans in der Region Stuttgart sind im Freudentaumel: Nachdem vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale der Fußball-Europameisterschaft feierten Hunderte frenetisch den Erfolg ihrer Mannschaft. Beispielsweise in Backnang und in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) versammelten sich Anhänger der Azzurri auf Restaurant-Terrassen im Freien – und zogen am Mittwochabend anschließend jubelnd in Autokorsos durch die Straßen.

Italiener feiern in der Region Stuttgart

Ein Sprecher der Polizei in Aalen berichtete am Donnerstagmorgen von bis zu 100 Fahrzeugen in Backnang und 150 in Fellbach, die sich an den Korsos beteiligten. „Wir sind immer vor Ort und greifen ein, wenn wir Dinge feststellen, die wir so nicht dulden“, sagte der Sprecher. Der Abend sei aber ohne besondere Vorkommnisse verlaufen.

Azzurri sind EM-Titelanwärter

Die Italiener hatten allen Grund zum Jubeln: Denn auch im zweiten EM-Spiel überzeugte die Mannschaft offensiv wie defensiv. Nach dem 3:0 gegen die Schweiz ist der Einzug in die K.o.-Runde bereits sicher. Matchwinner ist ein international eher unbekannter Fußballer. Mit zwei Toren hatte der Mittelfeldspieler Manuel Locatelli den Sieg Italiens eingeleitet. Mit nun 29 ungeschlagenen Partien nacheinander haben die Azzurri ihren Ruf als EM-Titelanwärter weiter gefestigt.