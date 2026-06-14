Autokorso bei der WM - diese Regeln gelten in Stuttgart

Bald ist wieder akustische Fußballbegeisterung angesagt. Viele feiern ihr Team mit Autokorso. Eine Ausnahmesituation auf der Straße - doch mit klaren Regeln.
Egal ob Kroatien, die Türkei, Griechenland oder „Schland“ - also Deutschland, wie es im Jubelruf genannt wird - gewinnt: Wenn bei Fußball-Großereignissen das Ergebnis feststeht, verändert sich in Nullkommanix das Straßenbild: Wo eben noch die Verkehrswege leergefegt waren, weil alle vorm Bildschirm saßen, fahren Fahnen schwenkende Menschen mit Hupkonzert im Kreis: Der Autokorso rollt an.