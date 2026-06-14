Autokorso bei der WM - diese Regeln gelten in Stuttgart

Bald ist wieder akustische Fußballbegeisterung angesagt. Viele feiern ihr Team mit Autokorso. Eine Ausnahmesituation auf der Straße - doch mit klaren Regeln.

Egal ob Kroatien, die Türkei, Griechenland oder „Schland“ - also Deutschland, wie es im Jubelruf genannt wird - gewinnt: Wenn bei Fußball-Großereignissen das Ergebnis feststeht, verändert sich in Nullkommanix das Straßenbild: Wo eben noch die Verkehrswege leergefegt waren, weil alle vorm Bildschirm saßen, fahren Fahnen schwenkende Menschen mit Hupkonzert im Kreis: Der Autokorso rollt an.

Das ist eine Form des Jubels, die nicht so ganz konform mit der Straßenverkehrsordnung geht. Doch die Polizei drückt ein paar Augen zu und lässt die Fußballfreude gewordene Blechlawine durch die Stadt rollen. Sie macht aber auch klar, wann der Spaß vorbei ist und die Beamtinnen und Beamten konsequent einschreiten.

Manche Fans freuen sich am liebsten mit ihrem fahrbaren Untersatz. Feiern ist schön - Sicherheit aber auch, das ist die Position der Polizei. Deswegen schreitet sie bei bestimmten Aktionen ein. Foto: Andreas Arnold/dpa (Symbolbild)

Die Polizei habe langjährige Erfahrung mit Autokorsos, und deswegen auch „ausgefeilte Konzepte, die sich in der Vergangenheit bereits bewährt haben“, sagt der Polizeisprecher Stephan Widmann. Dabei gebe es nicht die eine Lösung, die grundsätzlich greife, sobald sich die Fußballbegeisterten ins Auto setzen. „Die Polizei wird jeden Autokorso individuell bewerten und je nach Situation konsequent und verhältnismäßig einschreiten“, so Widmann.

Absperrgitter für Autokorsos liegen bereit

Die Gitter an den einschlägigen Orten, die nun wieder bereitliegen, deuten an, dass die Polizei bei der Strecke in Abstimmung mit der Stadt ein Wörtchen mitredet: „Es werden bestimmte Strecken von der Polizei vorgegeben“, sagt Widmann. Außerdem muss der Spaß auch irgendwann ein Ende haben: Nach einer gewissen Zeit werde der Korso aufgelöst und die Teilnehmenden nachhause geschickt.

Man kennt das von früheren Ereignissen: An der Theodor-Heuss-Straße und der Friedrichstraße etwa wird zur Verkehrslenkung eine Gitterreihe gestellt, Beamtinnen und Beamte stehen bereit. Sie regeln, wo der fahrende Tross umzudrehen hat. Auch sind mitunter Einsatzkräfte unterwegs in den Zuschauerpulks der Feiernden am Straßenrand. Denn dort kann es auch gefährlich werden. Etwa, wenn Fans das Ergebnis nicht verkraften und sich mit Anhängern des anderen Teams anlegen. Oder wenn im Überschwang pyrotechnische Gegenstände in der Menge gezündet werden und dadurch Umstehende gefährdet werden.

Farben und Accessoires im Autokorso sind erlaubt

Erlaubt ist natürlich auch, dass die Autos in den Farben des unterstützten Teams geschmückt sind - die Korsos sind meist ein rollendes Fahnenmeer, besonders phantasievoll verkleidete Fahrzeuge werden bejubelt. Aber auch hier hat die Polizei klare Regeln: Die Fahrerin oder der Fahrer müssen trotzdem alles sehen und hören können, um die Kontrolle übers Fahrzeug zu behalten.

Polizei schreitet ein, wenn jemand sich und andere gefährdet

Streng verboten ist alles, was auch im normalen Straßenverkehr nicht erlaubt ist. Natürlich gilt auch im Korso die Anschnallpflicht und dass Drogen und Alkohol am Steuer nicht erlaubt sind, müsste eigentlich ebenfalls klar sein. Auch darauf hat die Polizei ein Auge.

Gefährliche Autokorsos

Nicht zuletzt werden Handlungen, „die ein hohes Maß an Selbst- und Fremdgefährdung darstellen, von der Polizei konsequent unterbunden. Dazu zählen:

Sitzen auf Fahrzeugdächern und Motorhauben

Stehen in Fahrzeugen, zum Beispiel Cabrios

Zufahren auf einzelne Personen oder Personengruppen

Hinauslehnen des Körpers aus den Seitenfenstern oder dem Schiebedach

Einfahren in Bereiche, in denen Fußgängerverkehr herrscht

Waren es früher vor allem die Spiele in den K.-o.-Runden, die zu Korsos verleiteten, ist es inzwischen auch in der Gruppenphase üblich, hupend zu feiern. Das kann schon am Freitagabend zum ersten Mal passieren. Da spielen die Mannschaften von Kanada und Bosnien-Herzegowina gegeneinander. Und Bosnier leben einige im bunten und multikulturellen Stuttgart sowie der Region drum herum.