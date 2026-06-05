Verkehrsregeln gelten weiter: Was erlaubt ist und was nicht

Obwohl Autokorsos streng genommen verboten sind, werden sie von der Polizei bei besonderen Anlässen wie dem Gewinn einer Fußball-Meisterschaft toleriert. Doch Gesetze bleiben bestehen – auch in Ausnahmesituationen, in denen Fans über die Strenge schlagen.

Die Fußballweltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko dürfte bald auch auf Deutschlands Straßen ankommen - zuerst durch Flaggenschmuck an Autos, spätestens bei wichtigen Siegen auch durch Autokorsos. Die Polizei lässt Fans im Sinn einer fröhlichen WM oft gewähren, dennoch gelten weiter die Verkehrsregeln.

Sind Autokorsos überhaupt erlaubt? Streng genommen nicht. Der Straßenverkehrsordnung zufolge sind unnötiger Lärm und unnützes Hin- und Herfahren beim Benutzen eines Kraftfahrzeugs zu unterlassen. Zuwiderhandlungen können mit Bußgeldern geahndet werden. Erfahrungsgemäß drückt die Polizei während einer WM ein Auge zu, solange die Sache nicht aus dem Ruder läuft oder es zu unzumutbaren oder gefährlichen Zwischenfällen kommt.

Wo hört die Freude beim Autokorso auf?

Fahren unter Alkohol- oder Drogeneinfluss ist wie immer ein Tabu - die Alkoholgrenze liegt bei 0,5 Promille, aber schon ab 0,3 Promille kann es bei Fahrfehlern zu strengen Konsequenzen kommen. Dann kann das Fahren als Straftat eingestuft werden. Fahranfänger in der Probezeit haben absolutes Alkoholverbot.

Welche Fehler drohen noch?

Auch wenn Teilnehmer eines Autokorsos sich womöglich als Teil eines eigenständigen Freudenzugs sehen, müssen sie sich weiter individuell an die Verkehrsregeln halten:

Das Abschnallen ist für alle Insassen im Auto verboten, das Hinauslehnen aus dem Auto oder das Posieren auf der Motorhaube ebenfalls.

Natürlich gelten weiter die Vorfahrtsregeln und müssen rote Ampeln weiter beachtet werden.

Autofahrer sollten auch die Finger vom Smartphone lassen. Das ist weiter ebenfalls verboten.

Sind Fanaccessoires am Auto gestattet?

Nationalflaggen und ähnlicher Fanschmuck sind generell erlaubt. Autofahrer können sich auch ihr Auto in den Nationalfarben lackieren.

Gewährleistet sein muss aber, dass die Sicht nicht eingeschränkt ist und andere Verkehrsteilnehmer nicht behindert werden. So ist es etwa untersagt, großformatige Fahnen an langen Stangen aus dem Fenster zu halten.

Handelsübliche Accessoires wie die beliebten Fähnchen sind in der Regel kein Problem. Sie dürfen sich aber nicht plötzlich lösen und anderen Fahrzeugen auf die Windschutzscheibe fliegen.

Vor Fahrten auf Landstraßen oder Autobahnen sollten die Fähnchen abgenommen werden, weil bei mehr als 50 Stundenkilometern die Halterungen abreißen könnten, rät der Automobilklub ADAC.

Worauf ist bei Spiegelsocken zu achten?

Sie sind dem ADAC zufolge nur erlaubt, wenn die Blinker nicht – wie bei vielen modernen Autos – im Seitenspiegel integriert sind. Verstöße dagegen werden als Ordnungswidrigkeit geahndet.